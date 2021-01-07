النيابة تحيل عاطلا يتاجر فى الأسلحة النارية بالمعصرة للجنايات

أمرت نيابة حلوان الجزئية، الخميس، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات؛ لتورطه في الاتجار بالأسلحة النارية.وردت معلومة لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، مفادها حيازة "عبدالرحمن. ع"، 20 سنة، عاطل، سلاحا ناريا يستخدمه في أعمال البلطجة وفرض السيطرة.وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، أمكن ضبط المتهم بمحل سكنه.وعثر بحوزته على سلاح ناري محلي الصنع، فرد خرطوش عيار 12 ملي وطلقة من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.