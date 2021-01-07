أمريكا: 1.2% ارتفاعًا في إصابات كورونا خلال 24 ساعة

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن بياناتهما كشفت عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة زادت بنسبة 1.2% حتى الساعة 7.22 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، بالمقارنة مع الفترة الزمنية نفسها قبل 24 ساعة، لتصل إلى 21.3 مليون إصابة.وأفادت البيانات بأن زيادة حالات الإصابة على مستوى الولايات المتحدة كانت أعلى من متوسط الزيادة اليومية والبالغ 1.1% الأسبوع الماضي.وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى رقم من حيث الإصابات المؤكدة بعدد 2.54 مليون إصابة، بزيادة بلغت 1.5% عن نفس الفترة الزمنية يوم الأربعاء.وشهدت ولاية كانساس زيادة بنسبة 2.2% في عدد الإصابات بالمقارنة بنفس الفترة الزمنية، ما يرفع الإجمالي إلى 238 ألفا و371 إصابة.كما سجلت كاليفورنيا العدد الأكبر للوفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بوفاة 560 شخصا بالفيروس.