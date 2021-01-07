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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: 1.2% ارتفاعًا في إصابات كورونا خلال 24 ساعة

الخميس 07/يناير/2021 - 06:52 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن بياناتهما كشفت عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة زادت بنسبة 1.2% حتى الساعة 7.22 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، بالمقارنة مع الفترة الزمنية نفسها قبل 24 ساعة، لتصل إلى 21.3 مليون إصابة.

وأفادت البيانات بأن زيادة حالات الإصابة على مستوى الولايات المتحدة كانت أعلى من متوسط الزيادة اليومية والبالغ 1.1% الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى رقم من حيث الإصابات المؤكدة بعدد 2.54 مليون إصابة، بزيادة بلغت 1.5% عن نفس الفترة الزمنية يوم الأربعاء.

وشهدت ولاية كانساس زيادة بنسبة 2.2% في عدد الإصابات بالمقارنة بنفس الفترة الزمنية، ما يرفع الإجمالي إلى 238 ألفا و371 إصابة.

كما سجلت كاليفورنيا العدد الأكبر للوفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بوفاة 560 شخصا بالفيروس.

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