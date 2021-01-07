إنقاذ شاب حاول الانتحار في نهر النيل بعد إلحاح أهله على زواجه

أقدم شاب على الانتحار عقب إلقاء نفسه من أعلى كوبري عباس بمنطقة مصر القديمة.تلقى قسم شرطة مصر القديمة، برئاسة المقدم شادي الشاهد، بلاغًا من إدارة المسطحات المائية بمحاولة انتحار شخص بإلقاء نفسه من أعلى كوبري عباس، دائرة القسم، وتمكنت الخدمة المعينة من انتشاله، وتبين أنه يدعى جمال عبداللطيف شحاتة، 25 سنة، عامل، مقيم بمركز مغاغة بالمنيا، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.بسؤال المتهم أيّد ما جاء في المذكرة ولم يُتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وعلل محاولة انتحاره بوجود خلافات عائلية بينه وبين أهله بسبب رغبتهم في زواجه، وهو ما أعلن عدم رغبته فيه.جار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة لمباشرة سير التحقيقات.