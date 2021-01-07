إغلاق مقهى يقدم شيشة لرواده بالمخالفة للإجراءات الاحترازية بالمنيا

قال الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم إغلاق أحد المقاهي بحي شمال المدينة بعد قيامه بتقديم الشيشة للمترددين عليه، والتي تعد من أهم أسباب نقل العدوى الفيروسية (كورونا)، وهو ما يخالف تعليمات الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد التي أقرتها الدولة والمحافظة.وأوضح قياتي أن الجولات المتواصلة والمستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا بمركز ومدينة المنيا تأتي تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة على المطاعم والمقاهي والمحال التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون مع من يخالف تلك الإجراءات.وأضاف نائب رئيس المدينة أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بالقري ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة والإشغالات، ومتابعة قرارات الغلق للمحلات والمطاعم والورش، وضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خاصة ارتداء الكمامة بكل حزم وصرامة.