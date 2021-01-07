هنود يحملون جثة جارهم إلى المصرف طلبًا لمدخراته

حمل هنود جثة جار لهم إلى فرع المصرف، الذي كان يتعامل معه، للمطالبة بالإفراج عن الأموال اللازمة لحرق جثته، وفق ما أعلنت الشرطة اليوم الخميس.وتوفي المواطن ماهيش ياداف (55 عامًا)، وحيدًا، أمس الأول في قريته بولاية بيهار (شرق)، إثر معاناة طويلة مع المرض، وعثر جيران على جثة الرجل وهو عامل زراعي بلا عائلة، بعد ساعات من الوفاة، وذلك حسبما ذكرت الوكالة الفرنسية.وبحث جيرانه عن مقتنيات له في المنزل ولم يجدوا أي شىء لتوفير مراسم دفنه، فلم يكن أمامهم إلا أن حملوا الجثة وذهبوا إلى المصرف، بعد أن وجدوا دفترًا خاصًا بحسابه المصرفي يكشف ادخاره مبلغًا يقرب من 1600 دولار.وحمل الجيران دفتر التوفير وجثة الرجل إلى المصرف، حيث ربضوا في المكان إلى أن وافق مدير الفرع على دفع المبلغ المطلوب لإتمام عملية حرق الجثة، وفق الضابط في الشرطة المحلية أمريندار كومار.