رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

هنود يحملون جثة جارهم إلى المصرف طلبًا لمدخراته

الخميس 07/يناير/2021 - 06:46 م
مدخراته
مدخراته
وكالات
طباعة
حمل هنود جثة جار لهم إلى فرع المصرف، الذي كان يتعامل معه، للمطالبة بالإفراج عن الأموال اللازمة لحرق جثته، وفق ما أعلنت الشرطة اليوم الخميس.

وتوفي المواطن ماهيش ياداف (55 عامًا)، وحيدًا، أمس الأول في قريته بولاية بيهار (شرق)، إثر معاناة طويلة مع المرض، وعثر جيران على جثة الرجل وهو عامل زراعي بلا عائلة، بعد ساعات من الوفاة، وذلك حسبما ذكرت الوكالة الفرنسية.

وبحث جيرانه عن مقتنيات له في المنزل ولم يجدوا أي شىء لتوفير مراسم دفنه، فلم يكن أمامهم إلا أن حملوا الجثة وذهبوا إلى المصرف، بعد أن وجدوا دفترًا خاصًا بحسابه المصرفي يكشف ادخاره مبلغًا يقرب من 1600 دولار.

وحمل الجيران دفتر التوفير وجثة الرجل إلى المصرف، حيث ربضوا في المكان إلى أن وافق مدير الفرع على دفع المبلغ المطلوب لإتمام عملية حرق الجثة، وفق الضابط في الشرطة المحلية أمريندار كومار.

موضوعات متعلقة

حظر حسابي ترامب على «فيسبوك» و«إنستجرام» إلى أجل غير مسمى

القائمة الكاملة لأسماء المعينين بمجلس النواب

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

حظر حسابي ترامب على «فيسبوك» و«إنستجرام» إلى أجل غير مسمى

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

هنود يحملون جثة جارهم إلى المصرف طلبًا لمدخراته

بثروة 185 مليار دولار.. إيلون ماسك الأغنى في العالم

زحمة متسلقين ساعين لبلوغ قمة كي 2 للمرة الأولى خلال الشتاء

شركة ألمانية ترهن طائراتها للحصول على رأسمال خارجي إضافي

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

باحث مغربي يوثق لأشهر وأبرز «كتّاب الأحلام» في الثقافة العربية

«اعرف بلدك» تستهل 2021 برحلة العائلة المقدسة لمصر

تأجيل سيمبوزيوم أسوان لفن النحت إلى 9 مارس

ورش فنية وعروض سينما بثقافة المنيا