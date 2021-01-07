رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس 3 متهمين باستغلال 6 أطفال في التسول بمصر القديمة

الخميس 07/يناير/2021 - 07:23 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
طباعة
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، الخميس، بحبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في هتك عرض ٦ أطفال واستغلالهم في أعمال التسول.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وعرض الأطفال على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليهم وإعداد تقرير عن الاعتداء الجنسي عليهم من عدمه.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين الثلاثة استغلوا الأطفال الستة المجني عليهم في أعمال التسول، وهتكوا عرضهم وتم اغتصابهم عدة مرات بعد إيهامهم بتوفير مكان آمن لهم للمبيت.

وبيّنت التحقيقات أن الأطفال المجني عليهم من أطفال الشوارع، وتم استجوابهم، وأقروا بتعرضهم للاغتصاب وانتهاك العرض أثناء نومهم رفقة المتهمين في عشة بجوار حديقة بمصر القديمة.

وألقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث القبض على 3 متهمين بتهم اغتصاب وهتك عرض 6 أطفال واستغلالهم في أعمال التسول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة سير التحقيقات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

«الصحة» تكشف حقيقة نقص «الأكسجين» فى مستشفى صدر دمنهور (فيديو)

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

حظر حسابي ترامب على «فيسبوك» و«إنستجرام» إلى أجل غير مسمى

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

هنود يحملون جثة جارهم إلى المصرف طلبًا لمدخراته

زحمة متسلقين ساعين لبلوغ قمة كي 2 للمرة الأولى خلال الشتاء

شركة ألمانية ترهن طائراتها للحصول على رأسمال خارجي إضافي

اليوم الأكثر صقيعًا منذ 50 عامًا في بكين

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

تأجيل سيمبوزيوم أسوان لفن النحت إلى 9 مارس

«اعرف بلدك» تستهل 2021 برحلة العائلة المقدسة لمصر

باحث مغربي يوثق لأشهر وأبرز «كتّاب الأحلام» في الثقافة العربية

ورش فنية وعروض سينما بثقافة المنيا