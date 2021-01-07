حبس 3 متهمين باستغلال 6 أطفال في التسول بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، الخميس، بحبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في هتك عرض ٦ أطفال واستغلالهم في أعمال التسول.وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وعرض الأطفال على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليهم وإعداد تقرير عن الاعتداء الجنسي عليهم من عدمه.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين الثلاثة استغلوا الأطفال الستة المجني عليهم في أعمال التسول، وهتكوا عرضهم وتم اغتصابهم عدة مرات بعد إيهامهم بتوفير مكان آمن لهم للمبيت.وبيّنت التحقيقات أن الأطفال المجني عليهم من أطفال الشوارع، وتم استجوابهم، وأقروا بتعرضهم للاغتصاب وانتهاك العرض أثناء نومهم رفقة المتهمين في عشة بجوار حديقة بمصر القديمة.وألقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث القبض على 3 متهمين بتهم اغتصاب وهتك عرض 6 أطفال واستغلالهم في أعمال التسول.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة سير التحقيقات.