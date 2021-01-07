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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

الأهالى يحتفلون بعيد الميلاد المجيد (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 06:20 م
الأهالى يحتفلون بعيد
الأهالى يحتفلون بعيد الميلاد
احمد التمساح
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يحتفل الأهالي بعيد الميلاد المجيد في ظل وجود إجراءات احترازية مشددة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ورصدت "الدستور" بعض أماكن احتفال الأقباط بالعيد.

وتنزه الأهالي في حديقة الأوبرا لاستنشاق هواء نظيف والتباعد عن الأزدحام لتجنب لإصابة بالعدوى وتعد الحدائق من الأماكن لاولى للاحتفال في لأعياد والمناسبات.

وايضًا كوبري قصر النيل اجتمع الأهالي هناك لالتقاط بعض الصور التذكارية في العيد مع لالتزام بارتداء الكمامات بينهم والاستمتاع بمنظر نهر النيل وركوب المراكب الصغيرة مع وجود اغاني لاحتفال بالعيد ووجود بائعين الورود الحمراء الذين اعتدنا على رؤيتهم في كل لأعياد والمناسبات بين صفوف المحتفلين.

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