دار أزياء «فندي» تقدم أول مجموعاتها للصيف في 27 يناير المقبل

أعلنت دار الأزياء والعلامة التجارية العالمية "فندي Fendi" أنه سيتم رفع الستار عن أول مجموعة من تصميم المدير الإبداعي الجديد للدار "كيم جونز" والمدير الفني الجديد لمجموعات الأزياء والأزياء النسائية بالدار في يوم 27 يناير 2021.ستقدم الدار مجموعتها الجديدة لموسم ربيع وموسم صيف عام 2021 وسيتم إطلاقها خلال أسبوع باريس للموضة الذي سيقام في Palais Brongniart بالعاصمة الفرنسية، مع الأخذ بالاعتبار الإجراءات الاحترازية والحفاظ عليها بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.يذكر أن المصمم العالمي كيم جونز يبلغ من العمر 40 عاما ويعمل حتى الآن كمدير إبداعي للأزياء الرجالية في دار الأزياء والعلامة التجارية العالمية "كريستيان ديور"، ويعتبر أول مصمم أزياء يجمع في العمل بين داري أزياء وعلامتين تجاريتين كبيرتين مثل فندي وديور.