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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

«سينرجى فيلمز» تطرح «وقفة رجالة» في دور العرض 14 يناير (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 06:25 م
وقفة رجالة
وقفة رجالة
أحمد عارف
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قررت شركة سينرجى فيلمز طرح فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقى، بدور العرض السينمائية يوم الخميس المقبل، الموافق 14 يناير ليدخل منافسات موسم إجازة منتصف العام الدراسى.

وحقق برومو الفيلم الذي طرحته شركة "سينرجى فيلمز" عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" مشاهدات كبيرة تخطت 10 ملايين مشاهدة في 4 أيام فقط، خاصة أنه يحتوي على مشاهد كوميدية مميزة تجمع أبطال العمل الذي تدور أحداثه في إطار لايت.

فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

تدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم. اضغط

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