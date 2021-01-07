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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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«الصحة العالمية» تبحث إدراج لقاحات لكورونا لاستخدامات الطوارئ

الخميس 07/يناير/2021 - 07:19 م
لقاحات لكورونا
لقاحات لكورونا
وكالات
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قالت كبيرة خبراء المناعة والتطعيمات في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تبحث إمكانية إدراج لقاحات مضادة لكوفيد-،19 طورتها شركة أسترا‭ ‬زينيكا وشركات صينية، على قائمة لقاحات الطوارئ، بعد أن أدرجت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في 31 من ديسمبر اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك.

وأكدت كيت أوبراين، مديرة قسم المناعة في المنظمة، في حدث بث على الإنترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ندرس بعض اللقاحات التي طورتها الصين ولقاح أسترا زينيكا.. نناقش الأمر حاليا وبدأنا العمليات المتعلقة بلقاحات أخرى"، وحثت شركات إنتاج اللقاحات على تقديم البيانات المتعلقة بلقاحات مرشحة للاستخدام وتظهر نتائج واعدة.

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