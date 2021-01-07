رئيس أذربيجان يحذر مسئولين أرمن من زيارة ناجورنو - كاراباخ

ندد رئيس أذربيجان إلهام علييف، الخميس، بزيارة قام بها مؤخرًا إلى إقليم ناجورنو كاراباخ، وزير الخارجية الأرميني أرا أيفازيان وهدد بتحرك صارم إذا واصل مسؤولون أرمن زيارتهم للإقليم الانفصالي.ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال علييف في اجتماع متلفز مع مجلس وزرائه إنه "يجب ألا تنسى أرمينيا الحرب".وقال إنهم "يجب أن يتذكروا قبضتنا الحديدية، نحن نحذرهم بأن يتوقفوا عن القيام بمثل هذه الزيارات. وإذا لم يفعلوا، سيكون رد فعلنا قاسيا للغاية".وقال إنه يتعين على كل المنظمات الدولية باستثنناء الصليب الأحمر طلب تصريح من أذربيجان قبل زيارة ناجورنو كاراباخ، مشيرا إلى أن "هذه أراضينا، والمجتمع الدولي يعترف بها على هذا النحو".وقتل أكثر من 5500 جندي على كلا الجانبين، في حرب اندلعت بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر، واستمرت 44 يوما.