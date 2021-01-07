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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

الخميس 07/يناير/2021 - 07:23 م
شبورة النضارة
شبورة النضارة
سارة الشلقاني
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أوضح عدة خبراء غربيون الطريقة الصحيحة لارتداء أقنعة الوجه «الكمامة» لمن يرتدون النظارات الطبية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وتعد «شبورة العدسات» من أبرز المشكلات التي يواجهها مرتدو النظارات الطبية، لكونهم ملزمين بارتدائها، بجانب الحفاظ على ارتداء أقنعة الوجه.

وسرد الخبراء العديد من النصائح، أبرزها أنه يجب التأكد من أن الكمامة مناسبة لوجه الشخص، وأن الدعامة مُحكمة على الأنف ومنطقة الخد، وتأمين الشريط العلوي جيدًا، مشيرين إلى أنه إذا كانت الكمامة لا تحتوي على شريط علوي، فيمكن إدخال جزء مماثل في الحافة العلوية لها إذا لزم الأمر.

وأوضح الخبراء الغربيون أنه يجب تدفئة النظارة قليلًا قبل ارتداء الكمامة، نظرًا لأنه تزداد ضبابية العدسات إذا كانت باردة.
وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)
وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

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