رفع 70 طن مخلفات وقمامة من شوارع ومداخل القرى بالمنيا

نظمت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم عدة حملات نظافة لرفع المخلفات والقمامة والأتربة من أحياء وشوارع المدينة ومداخل القري حيث قامت برفع 70 طن مخلفات من نقاط التجميع ونقلها للمقلب الوسيط.قال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدات المحلية بالقري ورؤساء الأحياء بالمدينة واصلت تنظيم حملات النظافة لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.أضاف رئيس المركز أن قسم البيئة بقري نزلة حسين، وطوخ الخيل قاما بحملات نظافة مكثفة شملت نقاط التجمع بالقرى والتوابع، وتم رفع 40 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وتم نقلها للمقلب الوسيط.كما واصلت أحياء وسط وغرب المدينة أعمال النظافة بمختلف الشوارع والكباري ونقاط التجمع بالحي حيث تم رفع 30 طنًا من المخلفات من نقاط التجمع وشوارع الحي، تنفيذًا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، ورفع المخلفات أول بأول.