«فيسبوك» يحظر حساب ترامب لأجل غير مسمى

أعلن مارك زوكربيرج، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس، عن اتخاذ الموقع قرارا بحظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى، على خلفية دعوته أنصاره أمس إلى التوجه نحو الكونجرس ومنع مصادقته على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.وفي سياق متصل، وقّع كريس ميلر، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، في وقت سابق اليوم، على قرار بإرسال دفعة جديدة من قوات الحرس الوطني، قوامها 6200 عنصر، إلى العاصمة واشنطن.وأضاف أنه قد تم وضع الحرس الوطني في حالة تأهب كامل لمساعدة سلطات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية في عملها للتصدي للوضع بشكل سلمي.