رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 06:27 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أش أ
طباعة
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا، وحصول أكثر من 137 ألف شخص على اللقاح، عادًا هذه المرحلة الأقوى والأهم في مواجهة الجائحة، حيث انخفضت أعداد الإصابات بكورونا لنحو 98%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس، بمشاركة الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المهندس عبدالله العيسى، حيث طمأن متحدث الصحة الجميع بأنه لم تُرصد ولله الحمد أي مشاكل صحية لمن تلقّوا اللقاح.

وأشار العبدالعالي إلى أن الفيروس المتحور موجود في العديد من الدول، وتم رصد حالات محدودة جرى التعامل معها من خلال عزلها، مفيدًا بأنه لم يثبت أي ارتباط بين هذا التحور ومستوى المرض وقوّته، وأن اللقاحات مؤثرة وفعالة حتى مع مثل هذه التحورات.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 108 ‏حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (363485) حالة، من بينها (2170) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (328) حالة حرجة، لافتا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (355037) حالة بإضافة (138) حالة تعافٍ جديدة.

كما بلغ عدد الوفيات (6278) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف حقيقة نقص «الأكسجين» فى مستشفى صدر دمنهور (فيديو)

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

زحمة متسلقين ساعين لبلوغ قمة كي 2 للمرة الأولى خلال الشتاء

شركة ألمانية ترهن طائراتها للحصول على رأسمال خارجي إضافي

اليوم الأكثر صقيعًا منذ 50 عامًا في بكين

خدمات موقع مصر الرقمية الجديدة بعد تفعيل 20 خدمة

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

ورش فنية وعروض سينما بثقافة المنيا

الأدب والفن التشكيلي محاضرات بثقافة المنيا

عروض وتبلوهات فنية أونلاين بالمنيا

محاضرات تثقيفية وأمسيات شعرية بقصور ثقافة أسيوط