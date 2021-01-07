تعرف على القصص وراء أشهر الترانيم المسيحية

◄ ترنيمة دقى يا أجراس - كورال أم النور

◄ ترنيمة طفل المغارة - ماجدة الرومي

◄ ترنيمة اليوم العذراء تلد الفائق الجوهر

◄ ترنيمة مارجرجس وبنت السلطان

يحتفل اليوم المسيحيون في مصر والشرق الأوسط بعيد الميلاد المجيد وتعتبر الترانيم جزءا أساسيا من احتفالات عيد الميلاد، وتعود تقاليدها إلى أزمنة قديمة في مختلف الكنائس المسيحية، تقدم "الدستور" اليوم قصص ترانيم مسيحية شهيرة يتم التغني بها في عيد الميلاد.عندما اقتربت احتفالات الميلاد، قرأ صبي في مرحلة الدراسة الابتدائية قصة ميلاد المسيح، ورأى كيف جاء المجوس الحكماء من بلاد بعيدة ليسجدوا للوليد في المذود، وقدموا له الهدايا وقبل عيد الميلاد حلم أنه يسير مع بعض الرعاة، ولما سألهم عن وجهتهم أجابوه أنهم ذاهبون ليروا طفل ولد حديثًا، فسار معهم حتى وصل إلى مذود يرقد فيه طفل صغير، فأدرك فورًا أن حلمه عاد به ألفي سنة إلى الوراء، وأنه يزور بيت لحم، وأن الوليد الراقد في المذود هو السيد المسيح.وعندما اقترب من الطفل كلمه الطفل من مذوده، فاندهش، ولكنه سمعه يقول له بوضوح:"أريدك أن تقدّم لي ثلاث هدايا أريد أن تحضر لي كل شيء مكسور في حياتك، وسأصلحه لك منهم موضوع الإنشاء الذي كتبته الأسبوع الماضي" فارتعش الصبي وقال: "ولكنني أخذت فيه أربعة من عشرة، وقال المدرِّس لي إنه دون المستوى". فقال الوليد في المذود: "لهذا السبب نفسه أطلب أن تعطيني هذا الموضوع. وفي كل مرة تفعل شيئًا دون المستوى أحضره لي، فسأساعدك لتفعله بصورة أفضل" فأجاب الصبي: "أعدك أني سأفعل" واستيقظ الصبي من نومه وفي قلبه فرحة، لأنه أدرك لأول مرة في حياته بركات عيد الميلاد.كتبت تلك الترنيمة بعد العديد من الحروب التى شهدتها لبنان فميلاد المسيح في المغارة بدل التاريخ مرة واحدة وغير أحداث العالم مهما تفاقمت لتبقى محطة عابرة، فالحرب تشوه طيبة القلب، والشر يبدل براءة وجهِ الإنسان، ولكن الميلاد هو معين محبة بلا حدود، فهو ملك وينبوع لكل من يقصد طفل الفقراء.كتبت تلك الترنيمة لأن بطريرك الكنيسة القسطنطينية أعجب بصوت وأداء المرنم "رومانس" وعينه مرتل في الكنيسة بمكانة وراتب مميزين الأمر الذي أثار غيرة الكثيرين من المرنمين حوله مما دفعهم إلى إحراجه ليلة الميلاد ليرتل ترتيلا ارتجاليا، مما أشعره بالإحراج والحزن أمام بابا الكنيسة والباقين، وبعد الصلاة نام ورأى في حلمه السيدة العذراء وهي تحمل في يدها ورقة ملفوفة وطلبت منه أن يبلعها وفعل، وثاني يوم ذهب بالفعل إلى الصلاة ليرنم وخرجت من فمه تلك الترنيمة بكلمات والحان جديدة كليا.ومن أكثر القديسين الذى تتداول ترانيم عنهم هو القديس مارجرجس الرومانى الذى يطلق عليه العديد من الألقاب، منها أمير الشهداء، وأطلق عليه ذلك لتعذيبه لمدة 7 سنوات متواصلة بسبب إيمانه بالمسيحية، وأيضا أطلق عليه البطل الرومانى لعمله جندى فى الجيش الرومانى، حيث كان يتسم بالشجاعة كان مارجرجس راكبا على حصانه الأبيض ومرتديا زي الجندية ويقوم بقتل التنين بالحربة، وبجانبه فتاة تقف وترتدى زي أبيض، وتعود قصة تلك الصورة إلى أن هناك تنين يسكن فى عشة بجوار بئر المياه الوحيدة فى إحدى القرى بفلسطين، التى كان يسكنها القديس مارجرجس، الذي كان وقتها جنديا وقائد للجيش الروماني، وكان الأهالى يقدمون كل يوم خروف لهذا التنين لكي يخرجوه من العشة حتى يستطيعون ملء المياه من البئر وحينما نفدت الخرفان من القرية، فكر الأهالى فى أن يقدموا له فتاة شابة ليأكلها، وبالفعل قدموا له الفتاة، ولكن مارجرجس أنقذها من فم التنين وجاء بحصانه وطعن التنين بالحربة فمات، وذلك أمام أعين جميع من في القرية الذين شاهدوا شجاعة القديس أمام التنين الذى ظل يرعبهم لسنوات طويلة ومنحه الملك دقلديانوس لقب أمير والجنسية الرومانية وأغدق عليه بالكثير من الأموال والهدايا منها الحصان الأبيض الذي يظهر به فى كل الصور والأيقونات المسيحية وأعجب به مما أثار الحقد والكراهية من المقربين الوثنيين للملك، ففكروا في التخطيط لإشعال الفتن بينه وبين الملك والمسيحيين بجعله يصدر مرسومًا يعلن فيه الحرب على معتنقي الديانة المسيحية وتعذيبهم وحرق كنائسهم، وحينما علم الأمير جرجس بهذا البيان قام بتمزيقه لما فيه من ظلم جامح، فأمر الإمبراطور دقلديانوس بتعذيب هذا القديس بجميع أنواع آلات التعذيب لمدة سبع سنوات متتالية لذا سمى بأمير الشهداء وخلال فترة تعذيبه آمن بالعقيدة المسيحية الكثير من الرومان، منهم زوجة الإمبراطور ألكساندرا وعندما يئس دقلديانوس من الأمير لتمسكه بعقيدته أمر بقطع رأسه عام 303 م، وهو في عمر ثلاثة وعشرين عامًا وبعد استشهاده نقل جثمانه إلى مدينة اللد بفلسطين.