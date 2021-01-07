مصاب في حادث سير على كورنيش النيل بأسوان

أصيب شخص إثر تصادم سيارة به على طريق كورنيش النيل بمدينة أسوان، مساء اليوم الخميس، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعي.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بشخص أثناء وقوفه بجوار سيارته، وعلى الفور نقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.