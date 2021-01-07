تحرير 20 محضر إشغال طريق فى حملات بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات رفع الإشغالات بحي غرب المدينة وقامت بتحرير 20 محضر إشغال طريق، في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد.قال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات الخاصة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والأرصفة ورفع أي أشغال تعيق حركة المواطنين ويمثل تعديا على حرم الطريق، قام قسم الإشغالات بحي غرب المدينة اليوم بحملة مكثفة بنطاق الحى.وأوضح رمضان جمال رئيس حي غرب مدينة المنيا أن الحملات أسفرت عن تحرير ٢٠ محضر أشغال طريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه بمخالفة القوانين المنظمة لذلك، وبذل قصارى الجهد تكاتف الجميع لمجابهة الموجة الثانية لكورونا.