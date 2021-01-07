رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات عسكرية مغربية أمريكية لدعم الاستقرار الإقليمي

الخميس 07/يناير/2021 - 05:53 م
الجنرال مايكل لانجلي،
الجنرال مايكل لانجلي، قائد قوات المارينز الأمريكية
أش أ
طباعة
أجرى الجنرال مايكل لانجلي، قائد قوات المارينز الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، مباحثات عسكرية خلال اتصال هاتفي مع الكونتر أميرال مصطفى العلمي، المفتش العام للقوات البحرية الملكية المغربية، تناولت سبل عقد شراكات جديدة بين الطرفين وإيجاد فرص للتعاون ودعم الاستقرار الإقليمي.

وذكر بيان لقوات المارينز اليوم الخميس، أن الجنرال لانجلي قدم الشكر للمفتش العام للقوات البحرية المغربية على التزام المغرب المتواصل بضمان الأمن في محيطه البحري، لا سيما خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه تم خلال المباحثات مناقشة المشروعات العسكرية المشتركة العديدة التي تم تحقيقها في السنوات القليلة الماضية بين قوات المارينز الأمريكية والقوات البحرية الملكية المغربية.

وأوضح أن من بين هذه المشروعات تكوين قوات العمليات الخاصة المغربية، وبرنامج العمل الإنساني المتعلق بالألغام لتأهيل تقنيين ومدربين مغاربة متخصصين في التخلص من الذخائر المتفجرة، والمناورات العسكرية البارزة مثل "الأسد الأفريقي"، والذي يشهد مشاركة قوات مشاة البحرية الأمريكية بصفة منتظمة.

وشددت المباحثات على أهمية الشراكة الأمريكية-المغربية ذات المصالح المتبادلة، وعلى التزام الطرفين الراسخ من أجل العلاقة المتينة التي تجمع قوات المارينز الأمريكية بالقوات البحرية الملكية المغربية.

وتطرقت المباحثات إلى فرص جديدة لعقد شراكة مع قوات البحرية الملكية المغربية، من خلال توسيع فرص التدريل المشترك لمصلحة الطرفين وإمكانية التشغيل المتبادل، كما تناولت المباحثات "السعي إلى إيجاد فرص جديدة للتعاون ودعم الاستقرار الإقليمي، من خلال تعزيز الروح المهنية والقدرات التي تتمتع بها القوات البحرية والبرمائية في المنطقة".

وأكدت المباحثات أهمية المنتديات، مثل ندوة قادة المارينز – أفريقيا؛ وهي ندوة متعددة الجنسيات تركز على أفريقيا، من المقرر أن تنعقد في وقت لاحق من هذا العام، وتهدف إلى الجمع بين الدول الشريكة والقوات البحرية المغربية وقوات المارينز من أجل تطوير إمكانيات التشغيل المتبادل والتصدي للأزمات، وتعزيز العلاقات التي من شأنها أن تعمل على تحسين الأمن في المجال البحري في أفريقيا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

زحمة متسلقين ساعين لبلوغ قمة كي 2 للمرة الأولى خلال الشتاء

شركة ألمانية ترهن طائراتها للحصول على رأسمال خارجي إضافي

اليوم الأكثر صقيعًا منذ 50 عامًا في بكين

خدمات موقع مصر الرقمية الجديدة بعد تفعيل 20 خدمة

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

ورش فنية وعروض سينما بثقافة المنيا

الأدب والفن التشكيلي محاضرات بثقافة المنيا

عروض وتبلوهات فنية أونلاين بالمنيا

محاضرات تثقيفية وأمسيات شعرية بقصور ثقافة أسيوط