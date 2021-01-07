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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حادث تصادم.. «توك توك» يقتل مواطنًا أسوانيًا

الخميس 07/يناير/2021 - 07:10 م
تصادم توك توك
تصادم توك توك
أسوان_إسراء توفيق
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وقع حادث تصادم توك توك عند منطقة السيل بجوار مستشفى أسوان الجامعي، مساء اليوم الخميس، ما أسفر عن مصرع شخص، حيث إنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى.

تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك بعمود عند منطقة السيل بجوار مستشفى أسوان الجامعي، ما أسفر عن مصرع شخص كبير السن بعد وصوله إلى المستشفى مباشرة، وعلى الفور اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

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