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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«غزوة الكونجرس».. كيف مرَّ المتظاهرون الأمريكيون لمبنى الكابيتول؟

الخميس 07/يناير/2021 - 06:42 م
غزوة الكونجرس
غزوة الكونجرس
سارة الشلقاني
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تعرض مبنى الكابيتول هيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، لاقتحام من قبل أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى مقر الكونجرس، في حادث هو الأول من نوعه داخل الولايات المتحدة.

ووقعت اشتباكات بين أنصار ترامب المقتحمين للكونجرس، وقوات الأمن، حتى إصدار قرار بفرض حظر تجول لمدة 12 ساعة، من السادسة صباحا حتى السادسة مساء بتوقيت واشنطن، فيما اُعلن عن مقتل سيدة بعد إصابتها برصاص قوات الأمن.

وناشد ترامب، مؤيديه إلى الانسحاب من مقر الكونجرس، والعودة إلى الهدوء والسلمية، كما أكد، اليوم الخميس، أنه سيكون هناك انتقالا منظمًا للسلطة في 20 يناير الجاري، يتسلم فيه جو بايدن الفائز في الانتخابات والمنتمي إلى الحزب الديمقراطي، لمنصبه كرئيس للولايات المتحدة.

ولم يخلُ حادث اقتحام مقر الكونجرس من المشاهد غير المألوفة رغم كونها مثيرة للسخرية، إلا أنها مثلت جزء رئيسيا من سير الأحداث، التي وقعت أمس الأربعاء.

- زي التتار
وظهر أحد المتظاهرين وهو يرتدي زي مشابه لقوات التتار، خلال دخوله إلى قاعة الكونجرس، وهو عبارة عن بنطال واسع، وجزء من الشعر البني ذو قرنين، والذي ارتداه على رأسه، ويحمل في يديه علم أمريكا، وبوق مكبر للصوت لاستخدامه في الهتاف، فيما كان نصف جسده الأعلى عاريا.

وأوضحت الصور أن هذا الشخص دخل في مشادة كلامية مع أحد الحراس الموجودين داخل مقر الكونجرس، حتى تمكن من الوصول إلى المنصة الرئيسية هناك، وأشار بعلامة أنه تمكن من الفوز بالصعود إليه.

- نقل المنصة
كما ظهر أحد الأشخاص من المحتجين الأمريكيين وهو يحتفل بعد أن استولى على إحدى المنصات من داخل مقر الكونجرس، وكان يسعى للتوجه به إلى الخارج.

ولوح ذلك المتظاهر إلى الكاميرات التي صورته، وكان يرتدي غطاء الشتاء لرأسه «آيس كاب» مكتوب عليه اسم «ترامب».

- التسلق مثل «سبايدرمان»
ومن بين المشاهد التي ظهرت في حادث اقتحام الكونجرس هو سعي العديد من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته إلى تسلق جدران مبنى «الكابيتول هيل»، للدخول إليه بشكل أسرع من البوابات التي يحشد المتظاهرين فيها، وتواجههم قوات الشرطة.

وظهر أنصار ترامب وهم ستليقون جدران المبنى مثل الشخصية السينمائية «سبايدر مان»، وما أن يصلوا إلى قمة الجدار، حتى يتوقفوا لمساعدة أصداقائهم من الصعود مثلهم والإنضمام إليهم في الدخول إلى مقر الكونجرس

- الاستيلاء على الكرسي
وتمكن أحد الأمريكيين الذين اقتحموا مقر الكونجرس، مساء أمس، من الوصول إلى الكرسي المخصص لرئيس الكونجرس، والموجود أعلى المنصة الرئيسية في القاعة التي كان يعقد فيها جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات، بفوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة.

وبدا ذلك الشخص في حالة من النشوة لانتصاره بالوصول إلى ذلك الموقع، وكان يرفع يديه هاتفا، وكأنه يقول إعلانا رسميًا، بعد أن اقتحامه، وتشابكه مع قوات الأمن الأمريكية.

- اقتحام مكتب بيلوسي
وتمكن أيضا أحد المتظاهرين المناصرين لدونالد ترامب من الدخول إلى مكتب نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي والتي تنمتي إلى الحزب الديمقراطي، وتعد أشد المعارضين والناقدين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.

ودخل ذلك المتظاهر الأمريكي إلى مكتب بيلوسي وجلس على الكرسي المخصص لها، رافعا إحدى قدميه على مكتبها، في إشارة إلى تحديه لها وسخطه منها.
«غزوة الكونجرس».. كيف مرَّ المتظاهرون الأمريكيون لمبنى الكابيتول؟
«غزوة الكونجرس».. كيف مرَّ المتظاهرون الأمريكيون لمبنى الكابيتول؟
«غزوة الكونجرس».. كيف مرَّ المتظاهرون الأمريكيون لمبنى الكابيتول؟
«غزوة الكونجرس».. كيف مرَّ المتظاهرون الأمريكيون لمبنى الكابيتول؟
«غزوة الكونجرس».. كيف مرَّ المتظاهرون الأمريكيون لمبنى الكابيتول؟
«غزوة الكونجرس».. كيف مرَّ المتظاهرون الأمريكيون لمبنى الكابيتول؟
«غزوة الكونجرس».. كيف مرَّ المتظاهرون الأمريكيون لمبنى الكابيتول؟
«غزوة الكونجرس».. كيف مرَّ المتظاهرون الأمريكيون لمبنى الكابيتول؟
«غزوة الكونجرس».. كيف مرَّ المتظاهرون الأمريكيون لمبنى الكابيتول؟
«غزوة الكونجرس».. كيف مرَّ المتظاهرون الأمريكيون لمبنى الكابيتول؟
«غزوة الكونجرس».. كيف مرَّ المتظاهرون الأمريكيون لمبنى الكابيتول؟
«غزوة الكونجرس».. كيف مرَّ المتظاهرون الأمريكيون لمبنى الكابيتول؟
«غزوة الكونجرس».. كيف مرَّ المتظاهرون الأمريكيون لمبنى الكابيتول؟
«غزوة الكونجرس».. كيف مرَّ المتظاهرون الأمريكيون لمبنى الكابيتول؟

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