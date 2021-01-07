السعودية وسلطنة عمان تبحثان العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيًا، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، العلاقات الأخوية التي تربط البلدين.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال أيضا المستجدات الإقليمية والدولية، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.