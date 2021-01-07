النرويج تهنئ بايدن بعد إعلان الكونجرس الأمريكي فوزه بالرئاسة

هنأت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج اليوم الخميس الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عقب تأكيد الكونجرس الأمريكي فوزه.وقالت سولبرج - في تدوينة على حسابها على موقع تويتر حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - "أتطلع للعمل معك ومع فريقك الرئاسي".يذكر أنه من المقرر أن يتم تنصيب بايدن رئيسا رسميا لأمريكا في 20 من يناير الجاري.