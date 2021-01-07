النيابة تعاين حريقًا شب داخل سيارة في بدر

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة حريق شب داخل سيارة فى مدينة بدر، حيث تبين تفحم جثة سائقها بعد اصطدامه بالرصيف، وقررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.تلقت شرطة النجدة بلاغًا بوجود جثة متفحمة داخل سيارة محترقة بأحد الطرق بمدينة بدر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين أن الجثة متفحمة بالكامل.وتبين من خلال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة أن السيارة اصطدمت بالرصيف بالطريق، واشتعلت بها النيران والتهمتها وبداخلها سائقها، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.