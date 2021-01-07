السعودية وألمانيا تبحثان العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس هاتفيا، مع نظيره الألماني هايكو ماس العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن الوزيرين بحثا خلال الاتصال أيضا آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.