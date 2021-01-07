استضافة طفلة تركها أبواها بالشارع في زفتي

كشفت مرفت عبد السلام، مقرر وحدة حماية الطفل بمركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، والتي تسلمت الطفلة فرح أحمد طارق، أن ذلك جاء بعد التعامل مع بلاغ وارد يفيد العثور على طفلة بشوراع مدينة زفتي، بمنطقة كوبري العشرة، عند الساعة الـ2 صباحًا، مشيرة إلى أنه تم استضافتها بدار الرعاية لحين الانتهاء من إجراءات البحث بما يحقق المصلحة الفضلى للطفلة وفقا لقانون الطفل.وكان أحد المواطنين قد عثر على الطفلة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، وعلى الفور تدخلت وحدتا حماية الطفل والتدخل السريع بزفتي، بتواجد رضا شاهين، رئيس فريق زفتي، بمتابعة وإشراف رئيس مركز ومدينة زفتي، محمد سراج.وأكدت عبد السلام، أنها عقب تحرير المحضر تم العرض على النيابة العامة التي قررت استضافة الطفلة بإحدى الدور بعد أن استضافتها إحدى الأسر لمدة يوم.