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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استضافة طفلة تركها أبواها بالشارع في زفتي

الخميس 07/يناير/2021 - 07:15 م
الطفلة فرح
الطفلة فرح
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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كشفت مرفت عبد السلام، مقرر وحدة حماية الطفل بمركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، والتي تسلمت الطفلة فرح أحمد طارق، أن ذلك جاء بعد التعامل مع بلاغ وارد يفيد العثور على طفلة بشوراع مدينة زفتي، بمنطقة كوبري العشرة، عند الساعة الـ2 صباحًا، مشيرة إلى أنه تم استضافتها بدار الرعاية لحين الانتهاء من إجراءات البحث بما يحقق المصلحة الفضلى للطفلة وفقا لقانون الطفل.

وكان أحد المواطنين قد عثر على الطفلة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، وعلى الفور تدخلت وحدتا حماية الطفل والتدخل السريع بزفتي، بتواجد رضا شاهين، رئيس فريق زفتي، بمتابعة وإشراف رئيس مركز ومدينة زفتي، محمد سراج.

وأكدت عبد السلام، أنها عقب تحرير المحضر تم العرض على النيابة العامة التي قررت استضافة الطفلة بإحدى الدور بعد أن استضافتها إحدى الأسر لمدة يوم.
استضافة طفلة تركها أبواها بالشارع في زفتي
استضافة طفلة تركها أبواها بالشارع في زفتي
استضافة طفلة تركها أبواها بالشارع في زفتي
استضافة طفلة تركها أبواها بالشارع في زفتي
استضافة طفلة تركها أبواها بالشارع في زفتي
استضافة طفلة تركها أبواها بالشارع في زفتي
استضافة طفلة تركها أبواها بالشارع في زفتي
استضافة طفلة تركها أبواها بالشارع في زفتي

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