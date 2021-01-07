الإعلان عن 12 وظيفة في الشهر العقاري عن طريق الندب

أعلنت وزارة العدل عن حاجتها إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة، للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نقلًا من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية.وحددت المصلحة في إعلان داخلي حاجتها لعدد من الوظائف، على أن ينتهي التقديم في ٣١ يناير الجاري.واشترطت الوزارة موافقة جهات العمل للراغبين في التقدم للوظائف على النقل لوزارة العدل والعمل في مصلحة الشهر العقاري.