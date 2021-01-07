آلاف العائلات فرت من المعارك في جنوب أفغانستان منذ أكتوبر

فرت نحو 17 ألف عائلة من ديارها منذ اكتوبر في ولاية قندهار في جنوب أفغانستان هربا من المعارك العنيفة الدائرة بين القوات الحكومية الأفغانية ومقاتلي حركة طالبان، على ما ذكر مصدر رسمي الخميس.وتشن حركة طالبان هجوما واسع النطاق في أقاليم عدة قريبة من مدينة قندهار التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وغادرت نحو سبعة آلاف عائلة تضم نحو 35 ألف شخص هذه الأقاليم ولجأت إلى قندهار، على ما أوضح دوست محمد نياب، مدير هيئة اللاجئين والنازحين في المدينة، لوكالة فرانس برس.وأضاف: "لقد أقمنا مخيمات ونصبنا خيما لهذه العائلات في أماكن عدة في المدينة، ولم نتمكن من تقديم المواد الغذائية إلا لنحو ألفي عائلة".واضطرت حوالى عشرة آلاف عائلة أخرى إلى مغادرة بلداتها واللجوء لدى جيران أو أقارب، على ما أوضح سردار محمد براني، مدير هيئة الكوارث الطبيعية في قندهار.وأكد براني أن المعارك تتواصل في بعض المناطق متوقعا حصول "أزمة إنسانية".وقالت النازحة زارغونا التي هجرت منزلها الواقع في إقليم زاراي، لوكالة فرانس برس: "نشعر بالبرد القارس، لدينا خيمة فقط من دون أي وسيلة تدفئة، فبسبب أعمال العنف تخلينا عن كل شيء وهربنا".وتعتبر ولاية قندهار مهد حركة طالبان فيما كانت المدينة التي تحمل الاسم نفسه عاصمة لنظامها الذي حكم أفغانستان في التسعينيات.ومنذ أشهر قليلة تعاني كابول وولايات أخرى في البلاد من تفاقم أعمال العنف رغم مفاوضات السلام الجارية بين حركة طالبان والسلطات في الدوحة منذ سبتمبر الماضي.واستؤنفت هذه المفاوضات الأربعاء بعد توقف دام ثلاثة أسابيع.وخفضت حركة طالبان من هجماتها على المدن الكبرى منذ التوقيع في فبراير الماضي في الدوحة على اتفاق مع الولايات المتحدة، ينص على سحب القوات الأميركية بأكلمها من أفغانستان بحلول مايو 2021 في مقابل ضمانات أمنية.إلا أنها كثفت من هجماتها في المناطق الريفية التي باتت شبه يومية.وقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص من بينهم خمسة مدنيين، ليل الأربعاء الخميس، في هجومين منفصلين في جنوب البلاد، على ما أفادت مصادر رسمية محلية.