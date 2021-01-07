قيود كورونا في إسبانيا تقلل وفيات حوادث المرور عام 2020

أظهرت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الخميس، أن وباء فيروس كورونا أدى إلى انخفاض أعداد الوفيات في الحوادث المرورية في إسبانيا العام الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ بدء تدوين السجلات المرورية في ستينيات القرن الماضي، وذلك بعد أن قللت القيود المفروضة على الشركات والأفراد للحد من انتشار الفيروس من حركة السيارات.وقالت الوزارة اليوم الخميس إن حصيلة الوفيات بسبب حوادث السيارات انخفضت عام 2020 إلى 870 وفاة بنسبة 21 في المائة في حين أصيب 3463 إصابات خطيرة، مضيفة أنه لم يجر تسجيل أي وفيات في البلاد خلال 59 يومًا من العام.وفرضت السلطات الإسبانية في الفترة ما بين منتصف مارس وحتى أواخر يونيو واحدة من أكثر قيود الإغلاق صرامة في أوروبا بعد أن أصبحت إسبانيا واحدة من أكثر الدول تضررًا من الفيروس.كما أسهمت القيود التي فرضت على سياحة الأجانب خلال فصل الصيف في الحد من حوادث السيارات.