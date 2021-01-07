الإمارات تسجل 2.988 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3.658 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، الكشف عن 2.988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، حيث أجرت 163.100 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 221.754 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 5 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 694 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 3.658 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 199.178 حالة.