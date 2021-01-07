«من ده هاني لـ سيد المصوراتي».. تريندات بأثر رجعي هزت السوشيال ميديا

يبدو أن التريندات في زمن السوشيال ميديا، أرزاق، ورغم أن هناك من يتضرر بتصدره التريند، على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هناك من يستفاد سواء شهرة أو أموال أو مساعدات مادية، ورغم قسوة "السوشيال ميديا" في أحيان كثيرة، إلا أنها كانت مصدرًا للخير في أغلب الأوقات.





ولكن الأغرب ليس ما يعود على أصحاب التريند، ولكن هو سبب ظهور التريند، وخاصة إن كانت ترجع لمواقف قديمة، أو أحداث عفى عليها الزمن، إذا ما تم قياسها بسرعة الوقت الذي نواكبه.





ليظل ظهور "تريندات قديمة وإعادة إحيائها من جديد"، لغز بات محيرًا، هل هناك من يبحث، أم صدفة، ولعل الفترة الأخيرة خير مثال على إحياء تريندات قديمة، لتحل محل اهتمام رواد السوشيال ميديا، والمواقع الإلكترونية، ونرصد أبرزها خلال التقرير التالي: