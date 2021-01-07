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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«مستقبل وطن» يطلق مبادرة لتوفير علاج فيروس كورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 05:46 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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أطلق حزب مستقبل وطن مبادرة لتوفير علاج فيروس كورونا برعاية المهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام.

وقام النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتوفير علاج مرضى فيروس كورونا بمستشفى دار السلام المركزي، وتوفير الأعداد اللازمة من الأدوات الطبية لمستشفى دار السلام المركزي.

وقال النائب طارق رضوان: إن حزب مستقبل وطن يبادر دائمًا من خلال نوابه وأعضائه في مشاركة المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في الأزمات والتحديات الصعبة، وكذلك العمل على وجود حلول سريعة لمواجهة أزمة فيروس كورونا والحد من تفشي هذا الفيروس.

وقامت مجموعة من قيادات وشباب الحزب بتوريد المستلزمات بحضور الدكتور علي كمال ثابت، نائب مدير مستشفى دار السلام المركزي، بالنيابة عن الدكتور فرح مرزوق، مدير مستشفى دار السلام المركزي، والدكتور ياسر عرفات عبداللاه، مدير قسم الصيادلة بمستشفى دار السلام المركزي، والدكتور وليد حسني، مدير قسم الاستقبال، وأحمد مصطفى، مسئول قسم الكلى.

كما قام مستشفى السلام التخصصي (مستشفى خاص) بتوفير عدد (10) أسطوانات أكسجين لمرضى العزل المنزلي بفيروس كورونا مجانًا، وذلك إيمانًا بمبدأ ضرورة مشاركة المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في الأزمات والتحديات الصعبة، والتخفيف على أهالينا وتقديم المساعدة لهم.

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