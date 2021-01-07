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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الأوكراني يدين اقتحام "الكونجرس" الأمريكي

الخميس 07/يناير/2021 - 05:37 م
فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي
أش أ
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أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أحداث الشغب والعنف التي شهدها محيط مبنى مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس".

وقال زيلينسكي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إننا ندين بشدة أعمال العنف غير المسبوقة المرتكبة ضد الكونجرس الأمريكي، فقد ألهمتنا مرونة أقدم وأعظم مؤسسة ديمقراطية في العالم، والتي عقدت، في غضون ساعات قليلة من هذا الهجوم المروع، جلسة تاريخية أكدت خلالها إرادة الشعب الأمريكي".. حسب ما أوردته وكالة أنباء (أوكرينفورم) الأوكرانية.

وكان محتجون مؤيدون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد اقتحموا، أمس الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية، وهذا تسبب في اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

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