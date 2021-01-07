بعد أن اقتحمه أنصار ترامب.. 10 معلومات عن «الكونجرس» الأمريكي

اقتحم أمس المئات من أنصار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكى أثناء تصديقه على فوز جو بايدن منافس ترامب فى الانتخابات الأمريكية التى أجريت فى نوفمبر الماضى، والتى أعلن خلالها فوز مرشح الحزب الجمهورى جو بايدن."الدستور" ترصد معلومات عن الكونجرس الأمريكى:- يضم مجلس الشيوخ ومجلس النواب وأعضاؤه يمثلون كل الولايات المتحدة الأمريكية وعددها 50 ولاية.- يتكون مجلس الشيوخ من 100 سناتور بينما مجلس النواب من 435 عضو وإضافة لـ6 أعضاء ليس لهم حق التصويت.- تم إنشاؤه فى 4 مارس عام 1789 على غرار النظام الرومانى القديم الذى قام فى أثينا.- ويقال إن فكرة إنشائه جاءت من بريطانيا، والتى قامت بإنشاء مجالس نيابية لرعاية مصالحها فى مستعمراتها ثم تحولت تلك المجالس إلى الدفاع عن أصحاب البلد بعد توتر العلاقات بين بريطانيا وأمريكا.- ويعتبر الكونجرس القارّي الأول الذي عقد في مدينة فيلادلفيا في العام 1774م الهيئة التشريعيّة الوطنيّة الأولى، وفي العام 1776م قام الكونجرس القارّي الثاني بإعلان استقلال المستعمرات عن بريطانيا، وعمل عمل الحكومة الوطنية حتّى عام 1781م.- يعتبر مجلس الشيوخ هو الأعلى ويليه المجلس الأدنى وهو مجلس النواب والاثنان تحت مسمى الكونجرس وتم إنشاؤهما كنوع من الرقابة على بعضهما البعض.- وينص الدستور الأمريكي على ضرورة موافقة المجلسين معًا عند القيام بتمرير أي قانون وهو الكونجرس الأمريكى.- تشكّل لجان الكونجرس الأمريكي الأساسية من سبع عشرة لجنة في مجلس الشيوخ، وتسع عشرة لجنة في مجلس النواب.- تتألّف الحكومة الفيدرالية الأمريكية من ثلاثة فروع متميزة هي: الفرع التنفيذي، والفرع التشريعي، والفرع القضائي، ولكلّ واحد منهم مسئوليات دستورية وسلطات محددة واضحة.- تشكل اللجان في الكونجرس الأمريكي مظهرًا هامًا في تنظيم المجلس التشريعي، فهي تعمل على تقسيم العمل المتعلق بمعالجة التشريعات، وتعد مشاريع القوانين للتصويت عليها.يذكر أن الكونجرس الأمريكى قد تم اقتحامه أمس من مؤيدين للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أثناء انعقاده للتصديق على فوز بادين برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية فى الانتخابات التى أجريت نوفمبر الماضى بشأن اختيار رئيس للولايات المتحدة الأمريكية.