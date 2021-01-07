«اتحاد أمهات مصر» يدعو لمتابعة بطولة العالم لكرة اليد

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن مصر تشهد حدثًا تاريخيًا مهمًا وهو انطلاق بطولة العالم لكرة اليد في الفترة من 13 يناير الجاري وحتي 31 من نفس الشهر علي أرض مصر.وأضافت عبير أن البطولة التي ستقام علي الأراضي المصرية دليل جديد على مكانة واستقرار مصر بين الدول، مشددة على ضرورة الاستفادة من البطولة في الترويج لسمعة ومكانة وسياحة مصر، خاصة أن البطولة تشارك فيها 32 دولة.وطالبت أولياء الأمور من الأمهات بتشجيع أبنائهم علي متابعة هذه البطولة وشرح قيمة ومكانة مصر لأبنائهن، في إطار دور اتحاد أمهات مصر التوعوي والتربوي الذي يقوم به مع أكثر من 110 آلاف من أولياء الأمور في فيسبوك.