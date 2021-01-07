رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رصف طرق ومحاور جديدة بمراكز بني سويف

الخميس 07/يناير/2021 - 05:57 م
رصف طرق ومحاوربني
رصف طرق ومحاوربني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
قال المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق ببني سويف، اليوم، إنه تم الانتهاء من رصف طريق اقهص بالفشن جنوب المحافظة كرد الشيء لأصله كما جارٍ الانتهاء من طريق المرور الجديد بمركز سمسطا من الشونة للمرور وجارٍ الانتهاء من طريق دلاص الرياض مركز ناصر.

وأضاف فراج في تصريحات صحفية، أنه جارٍ العمل الآن بميدان المديرية، والذي سيتم الانتهاء منه خلال أسبوع للرصف، وأن هذه هي المرحلة الأخيرة في العمل بالميدان بعد عمل المحاور أسفل الكوبري بتكلفة حوالي مليون ونصف المليون جنيه.

وأوضح مدير عام الطرق بأنه في الخطة الجديدة سيتم تطوير شارع بورسعيد لعمل رصف وتطوير وتجميل وحوالي كيلو إلا ربع في الشارع بعد الانتهاء من أعمال الكوبري بالتنسيق مع الجهات المعنية كالمرور والصرف الصحي وغيرها، وأن الهيئة في خطتها الإضافية رصف شارع صفية زغلول بمدينة بني سويف في خطة الهيئة الخطة الإضافية، وسيتم الرصف قريبًا خاصة وأنه شارع حيوي داخل المدينة.

موضوعات متعلقة

بعد إخلاء سبيله.. الصور الأولى لسيف الدين أحمد المتهم بقضية الفيرمونت

«الصحة» تكشف حقيقة نقص «الأكسجين» فى مستشفى صدر دمنهور (فيديو)

أول تعليق من ترامب بعد إعلان فوز بادين بالرئاسة

خروج أحمد حلمي من السباق الرمضاني بشكل نهائي

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

زحمة متسلقين ساعين لبلوغ قمة كي 2 للمرة الأولى خلال الشتاء

شركة ألمانية ترهن طائراتها للحصول على رأسمال خارجي إضافي

اليوم الأكثر صقيعًا منذ 50 عامًا في بكين

خدمات موقع مصر الرقمية الجديدة بعد تفعيل 20 خدمة

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

ورش فنية وعروض سينما بثقافة المنيا

الأدب والفن التشكيلي محاضرات بثقافة المنيا

عروض وتبلوهات فنية أونلاين بالمنيا

محاضرات تثقيفية وأمسيات شعرية بقصور ثقافة أسيوط