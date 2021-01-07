رصف طرق ومحاور جديدة بمراكز بني سويف

قال المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق ببني سويف، اليوم، إنه تم الانتهاء من رصف طريق اقهص بالفشن جنوب المحافظة كرد الشيء لأصله كما جارٍ الانتهاء من طريق المرور الجديد بمركز سمسطا من الشونة للمرور وجارٍ الانتهاء من طريق دلاص الرياض مركز ناصر.وأضاف فراج في تصريحات صحفية، أنه جارٍ العمل الآن بميدان المديرية، والذي سيتم الانتهاء منه خلال أسبوع للرصف، وأن هذه هي المرحلة الأخيرة في العمل بالميدان بعد عمل المحاور أسفل الكوبري بتكلفة حوالي مليون ونصف المليون جنيه.وأوضح مدير عام الطرق بأنه في الخطة الجديدة سيتم تطوير شارع بورسعيد لعمل رصف وتطوير وتجميل وحوالي كيلو إلا ربع في الشارع بعد الانتهاء من أعمال الكوبري بالتنسيق مع الجهات المعنية كالمرور والصرف الصحي وغيرها، وأن الهيئة في خطتها الإضافية رصف شارع صفية زغلول بمدينة بني سويف في خطة الهيئة الخطة الإضافية، وسيتم الرصف قريبًا خاصة وأنه شارع حيوي داخل المدينة.