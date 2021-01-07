تزامنا مع وصول الشحنة الثانية.. نستعرض خطة مصر لتأمين احتياجاتها من لقاحات كورونا

قطعت مصر منذ شهور مضت عدة خطوات ناجحة من أجل ضمان حصتها في لقاحات فيروس كورونا، ليس ذلك فحسب بل بدأت تحصد ثمار تلك الخطوات في الوقت الحالي من خلال شحنات اللقاحات التي تحصل عليها كل فترة ومن ثم ستقوم بتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجًا.ومنذ قرابة شهر حصلت مصر على شحنة بقدر 50 ألف جرعة من اللقاح الصيني "سينوفارم" لفيروس كورونا من دولة الإمارات حيث كانت مصر والإمارات من الدول التي شاركت بالأبحاث في اللقاح الصيني، ولذلك حصلا على نصيبهما من اللقاح فور الانتهاء منه.واتساقًا مع ذلك، فقد كشف بالأمس الدكتور محمد حساني عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن عدد الجرعات التي تتسلمها مصر من دولة الإمارات، ضمن الشحنة الثانية التي تصلها خلال ساعات من لقاح سينوفارم الصيني.وقال حساني، إن الشحنة الثانية من لقاح سينوفارم، تقدر بـ50 ألف جرعة مثل الشحنة الأولى، وسيكون بعدها اللقاح متاحًا للجميع حسب أولويات الفئات التي تم وضعها، ومن المتوقع البدء في التطعيم في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر يناير الجاري.لكن لم يكن اللقاح الصيني فقط هو اللقاح الوحيد الذي ضمنت مصر حصتها منه، ولكن هناك أكثر من لقاح آخر استطاعت مصر خلال الفترة الأخيرة ضمان حصتها منهم، حيث إن دول العالم تنقسم إلى 3 أنواع.النوع الأول هو دول تسعى لإنتاج المصل، وأخرى تنتظره، وثالثة تشارك في أبحاث ودراسات عالمية لإنتاح اللقاحات، ومصر ضمن الفئة الأخيرة، لذلك كانت على رأس الدول التي ضمنت حصتها من اللقاحات بموجب تلك المشاركة العلمية.ومؤخرًا أعلنت الحكومة، نجاحها في تأمين حجز جرعات بما يغطي 50% من السكان، بواقع 20% من لقاح شركة فايزر، و30% من لقاح شركة استرازينيكا، وذلك بعدما أظهر نتائج مشجعة في مراحله التجريبية، بينما تسعى الحكومة إلى سد احتياجات مصر من اللقاحات من مصادر متعددة.الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي لمركز الحق في الدواء، قال إن مصر استطاعت تأمين احتياجاتها كافة من أي لقاح عالمي يخص فيروس كورونا وأثبت فعاليته من أي شركة منتجة على مستوى العالم، حيث إن هناك 25 شركة تتنافس لإنتاج اللقاحات التي تخص كورونا.وأوضح لـ"الدستور" أن مصر شاركت في الكثير من تلك اللقاحات من خلال الأبحاث وعقدت اتفاقيات بينها وبين الشركات العالمية لضمان حصتها من تلك اللقاحات، مبينًا أن مصر تعاقدت بالفعل على كميات جيدة من خلال هيئة الدواء المصرية.ومن الخطوات المصرية التي قامت بها الحكومة في إطار تأمين حصتها من لقاحات كورونا، عقدها اتفاق في وقت سابق للحصول على 20 مليون جرعة من لقاح فايزر الأمريكي تم التعاقد فيها مع الشركات العالمية المصنعة له، ستحصل عليهم فور الإنتاج والطرح ومن المفترض أن تزيد الكمية أيضًا.كذلك لقاح جامعة أكسفورد البريطاني، استطاعت مصر حجز نحو 30 مليون جرعة منه ستحصل عليه بعد التأكد من فعاليته، كل ذلك إلى جانب المشاركة المصرية في الأبحاث السريرية حيث إن هناك نحو 45 ألف شخص تم إجراء الأبحاث السريرية عليهم في 5 دول من ضمنهم مصر لتجريب ذلك اللقاح.كما تتعاون هيئة الدواء المصرية في مصر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مراحل ما بعد البحث والتطوير للوصول للقاح مصري آمن وفعال من خلال تقديم خدمات الدعم الفني، وتمت التجارب الأولى للقاح على الحيوانات، وبلغت نسبة نجاح اللقاح المصري 95%، ومن المقرر أن يتم إنتاج 400 مليون وحدة تطعيم من فيروس كورونا.يذكر أن هناك 9 لقاحات تعد في المراحل الأخيرة للتجريب، اثنان منها من المقرر طرحهما خلال العام الجاري قبل نهايته، بينما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن هناك 35 لقاحًا مرشحًا، ويتم تقييمه من خلال تجارب سريرية على الإنسان في أنحاء العالم.