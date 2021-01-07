بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

بدأ مسئولو نادي الزمالك التجهيز لصفقات ميركاتو الشتاء الجاري والتدعيم في بعض المراكز التي يحتاج الفريق فيها بشدة وخاصة على مستوى خط الهجوم.





ويبحث الزمالك عن ضم مهاجم جديد في يناير الجاري لتعويض الرحيل المنتظر لمصطفى محمد والذي يتمسك بالانضمام إلى صفوف سانت إيتيان الفرنسي في يناير الجاري وخوض تجربة الاحتراف الخارجية.





وتلقى الزمالك عرضًا من سانت إيتيان لشراء مصطفى محمد مقابل 3.5 مليون دولار، لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بعد لرغبة الزمالك في زيادة المقابل المادي.





ووضع مسئولو الزمالك بعض اللاعبين المميزين ضمن قائمة الترشيحات لتدعيم الهجوم، وكان على رأسهم باسم مرسي، مهاجم فريق الإنتاج الحربي، بجانب حسام حسن، مهاجم فريق سموحة.