رئيس فنلندا يرحب بمصادقة الكونجرس على فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية

رحب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو بمصادقة الكونجرس على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن توقفت العملية مؤقتًا عندما اقتحم حشد من الغوغاء مبنى الكونجرس (الكابيتول).وقال في بيان إن "استمرار العملية الدستورية يظهر أن النظام (الأمريكي) لا يزال يعمل حتى لو تعرض لاختبار".وأعرب نينيستو اعتقاده بأن الولايات المتحدة بحاجة "للبحث عن إجابات حول أسباب تصلب المواقف وتصعيدها، وكيفية إعادة بناء الوحدة الوطنية".وحذر من أنه "مع انتقال السلطة، كان من المتوقع أن يتم تعزيز دور الولايات المتحدة في المجتمع الدولي. الخلاف الداخلي سيعرض هذا للخطر".