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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات ألمانية سعودية بشأن التطورات الإقليمية والدولية

الخميس 07/يناير/2021 - 05:21 م
فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان
محمد عمر
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أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ال سعود، اليوم اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الألماني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وإلى جانب ذلك بحث الوزيران آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية واس.


يأتي ذلك عقب توقيع المملكة بيان قمة العلا على هامش القمة الخليجية الثلاثاء الماضي من أجل انهاء الأزمة الخليجية مع قطر وإعادة فتح الأجواء بين البلدين.

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