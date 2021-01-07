أيمن عثمان يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ النائب أيمن عثمان، عضو مجلس النواب، البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وقال عثمان، إن العيد يهل على الوطن في ظروف عصيبة بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم أجمع، خلال الأسابيع الأخيرة بعد دخول فصل الشتاء، لكن عزاؤنا أن الأخوة المسيحيين سعداء في عيدهم ونحن معهم سعادتنا غامرة، بحلول العيد الطيب، أعاده الله بالسعادة والبركة على الجميع.وأضاف عضو مجلس النواب خلال تصريحات له اليوم، أن السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي أثبتت أن مصر قلعة الوطنية، وأن شعبها ما زال -وسيبقى دائمًا، يضرب المُثل العظيمة والفريدة في التعايش بين مختلف العقائد والأديان بودٍ عميق ووحدة صلبة، كما قال الرئيس السيسي في تهنئته المقدمة للأخوة الأقباط.وشدد عثمان على أن السنوات الماضية عززت من الوحدة الوطنية في مصر خصوصا بعدما تصدت الدولة بكل قوتها للإرهاب الأسود، الذي حاول أن يزرع فارقا بين المسلمين والمسيحيين وعلى غير ما ماهو معروف على مدى آلاف السنين، مشيرا الي ان الدولة ضربت على أيدي الإرهاب بقوة، لينعم المسلمين والمسيحيين بوطن آمن مستقر، قائلا: "هنيئا، مرة ثانية للإخوة الأقباط في عيدهم وعيد ميلاد مجيد على الجميع".