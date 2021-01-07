رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أيمن عثمان يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الخميس 07/يناير/2021 - 06:24 م
النائب أيمن عثمان
النائب أيمن عثمان
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
هنأ النائب أيمن عثمان، عضو مجلس النواب، البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال عثمان، إن العيد يهل على الوطن في ظروف عصيبة بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم أجمع، خلال الأسابيع الأخيرة بعد دخول فصل الشتاء، لكن عزاؤنا أن الأخوة المسيحيين سعداء في عيدهم ونحن معهم سعادتنا غامرة، بحلول العيد الطيب، أعاده الله بالسعادة والبركة على الجميع.

وأضاف عضو مجلس النواب خلال تصريحات له اليوم، أن السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي أثبتت أن مصر قلعة الوطنية، وأن شعبها ما زال -وسيبقى دائمًا، يضرب المُثل العظيمة والفريدة في التعايش بين مختلف العقائد والأديان بودٍ عميق ووحدة صلبة، كما قال الرئيس السيسي في تهنئته المقدمة للأخوة الأقباط.

وشدد عثمان على أن السنوات الماضية عززت من الوحدة الوطنية في مصر خصوصا بعدما تصدت الدولة بكل قوتها للإرهاب الأسود، الذي حاول أن يزرع فارقا بين المسلمين والمسيحيين وعلى غير ما ماهو معروف على مدى آلاف السنين، مشيرا الي ان الدولة ضربت على أيدي الإرهاب بقوة، لينعم المسلمين والمسيحيين بوطن آمن مستقر، قائلا: "هنيئا، مرة ثانية للإخوة الأقباط في عيدهم وعيد ميلاد مجيد على الجميع".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف حقيقة نقص «الأكسجين» فى مستشفى صدر دمنهور (فيديو)

وفاة أول طفل متأثرًا بكورونا فى المنوفية

خروج أحمد حلمي من السباق الرمضاني بشكل نهائي

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

زحمة متسلقين ساعين لبلوغ قمة كي 2 للمرة الأولى خلال الشتاء

شركة ألمانية ترهن طائراتها للحصول على رأسمال خارجي إضافي

اليوم الأكثر صقيعًا منذ 50 عامًا في بكين

خدمات موقع مصر الرقمية الجديدة بعد تفعيل 20 خدمة

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

ورش فنية وعروض سينما بثقافة المنيا

الأدب والفن التشكيلي محاضرات بثقافة المنيا

عروض وتبلوهات فنية أونلاين بالمنيا

محاضرات تثقيفية وأمسيات شعرية بقصور ثقافة أسيوط