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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء في الشهيد مجند عمر أحمد مرزوق

الخميس 07/يناير/2021 - 06:02 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، يرافقه اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة والمحاسب محمد بكري رئيس المدينة بأداء واجب العزاء في وفاة الشهيد مجند "عمر أحمد مرزوق" الذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني بشمال سيناء.

وقدم محافظ بني سويف ومرافقوه واجب العزاء لوالد الشهيد بمنزله بقرية الميمون مركز الواسطى، حيث أعرب المحافظ عن بالغ مواساته لأسرة الشهيد البطل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته، الذي جاد بأغلى ما يملك في سبيل واجبه الوطني ضد كل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار الوطن، مؤكدا أن مصر لن تنسى لأبنائها الشهداء تضحياتهم التي ستظل نبراسا لكل أبناء الوطن نحو التفاني والإخلاص والتضحية في سبيل تراب وطننا الغالي مصر صفا واحدا وقويا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية.

يذكر أن جثمان الشهيد قد وصل "ظهر اليوم "، حيث تم تشييع الجنازة من أمام مسجد الجمعية الزراعية بقرية الميمون وسط حالة من مشاعر الحزن والألم التي سادت مشيعي الجنازة من الميمون والقرى المجاورة لها التي ودعت الشهيد قبل أن يوارى الثرى بمقابر الأسرة.
محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء في الشهيد مجند عمر أحمد مرزوق
محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء في الشهيد مجند عمر أحمد مرزوق
محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء في الشهيد مجند عمر أحمد مرزوق
محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء في الشهيد مجند عمر أحمد مرزوق
محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء في الشهيد مجند عمر أحمد مرزوق
محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء في الشهيد مجند عمر أحمد مرزوق

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