ارتفاع العجز التجارى الأمريكى لأعلى مستوى منذ 14 عاما

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى فيما يزيد على 14 عاما في نوفمبر، حيث عززت الشركات الواردات لاستكمال مخزوناتها مما أبطل أثر زيادة في الصادرات.وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن الفجوة التجارية اتسعت ثمانية بالمائة إلى 68.1 مليار دولار في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2006. ولم يُعدَّل العجز المسجل في أكتوبر ليظل عند 63.1 مليار دولار.كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة العجز التجاري إلى 65.2 مليار دولار في نوفمبر.قفزت الواردات 2.9 بالمائة إلى 252.3 مليار دولار. وزادت الواردات السلعية ثلاثة بالمائة إلى 214.1 مليار دولار، وهو الأعلى منذ مايو 2019.وارتفعت الصادرات 1.2 بالمائة إلى 184.2 مليار دولار. وزادت الصادرات السلعية واحدا بالمائة إلى 127.7 مليار دولار.من المتوقع أن يكون الاقتصاد قد نمت نحو خمسة بالمائة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2020، وستعود معظم الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي إلى الاستثمار في المخزون.كان الاقتصاد نما بمعدل غير مسبوق بلغ 33.4 بالمائة في الربع الثالث بعد انكماشه 31.4 بالمائة في الفترة من أبريل حتى يونيو، فيما كان أسوأ انكماش منذ بدأت الحكومة حفظ السجلات في 1947.