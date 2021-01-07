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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

لأول مرة.. خدمات طبية فندقية بمستشفيات الرعاية الصحية ببورسعيد (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 06:16 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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كشف فيديو مصور بثته الصفحة الرسمية لهيئة الرعاية الصحية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تجهيز قسم للرعاية الصحية الفندقية بمستشفى النساء والولادة التخصصي بمحافظة بورسعيد وفق أحدث المواصفات العالمية في تجهيز الغرف الفندقية ليصبح جاهزًا لتقديم الخدمات الأكثر تميزًا لمنتفعات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطبيق الخدمات الفندقية، لخدمة منتفعات منظومة التأمين الصحي الشامل من السيدات بمحافظة بورسعيد، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى من مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية آداه الدولة الرئيسية لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، أن استحداث مفهوم الخدمات الفندقية بالمستشفيات التابعة للهيئة يهدف إلى توفير سبل الراحة النفسية والجسمانية للمريض وتحسين انطباعه عن خدمات المستشفى، بما يحقق أعلى مستوى من الجودة الشاملة وتحسين بيئة العمل وكسب ثقة المنتفعين بالمنظومة، ومن ثَّم تحقيق التفوق والتميز على المستويين الإكلينيكي والخدمي.

يشار إلى تقديم مستشفى النساء والولادة التخصصي ببورسعيد، الخدمات الطبية للأطفال حديثي الولادة أيضًا، بطاقة استيعابية 52 سرير بالقسم الداخلي، وغرفتي عمليات وكشك ولادة، وملحق بقسم العمليات 19 حضانة للأطفال بسريرين بمشتملاتها من أجهزة التنفس الصناعي.

وبالنسبة لقسم العناية المركزة فيضم 9 أسرة عناية مركزة بملحقاتها، لخدمة الحالات الحرجة بعد الولادة، إضافة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الذي يستقبل الحالات الطارئة على مدار 24ساعة، فيما يوجد 3 عيادات خارجية بالمستشفى، الأولى للكشف عن الحوامل، والثانية لمناظرة أمراض النساء، والثالثة لتنظيم الأسرة. اضغط

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