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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

أحمد عمر هاشم خطيبًا لصلاة الجمعة بالجامع الأزهر غدًا

الخميس 07/يناير/2021 - 05:27 م
أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم
أميرة العناني
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ينقل التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، غدا، صلاة الجمعة الثانية من شهر يناير، من الجامع الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن تبدأ شعائر صلاة الجمعة، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ علي محمود شميس، ويلقي الخطبة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت تحديد موضوع خطبة الجمعة للحديث عن "إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن ديننا دين الإتقان في كل شيء، وأنه عني عناية بالغة بذلك، سواء في مجال الصناعة أم في مجال الحرف والمهن، ذلك أن الأمم لا يمكن أن تنهض أو تتقدم بلا إتقان، ودورنا أن نجعل الإتقان ثقافة المجتمع بأثره، بحيث يصير الإتقان هو الأصل في حياتنا وما عداه هو الشاذ الذي لا يقاس عليه ولا يمكن القبول به.

ودعا وزير الأوقاف، الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

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