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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

4 مصابين في حادث تصادم ببنى سويف

الخميس 07/يناير/2021 - 05:59 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم دراجة نارية بتوك توك بقرية طنسا بني مالو التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير إثر تصادم دراجة نارية بتوك توك بقرية طنسا بني مالو التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة.

وتبين أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وهم: محمد سيد محمد، 18 سنة، مقيم مركز ببا، مصاب جرح قطعي بالوجه 5 سم واشتباه كسر بالقدم اليمنى، وإبراهيم حسن عبدالجواد، 25 سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وأحمد عادل صالح، 20 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وعلي سيد أحمد، 22 سنة، مجند قوات مسلحة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى استقبالهم بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعي ببني سويف، عقب نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف، وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية لهم، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وتحرير محضر بالحادث.

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