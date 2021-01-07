«تحورات الفيروس».. طبيبة تفسر أسباب زيادة وفيات الأطفال بكورونا

أثبتت العديد من التحاليل أن سلالة جديدة ظهرت من فيروس كورونا، سلالة متحورة تبدو فتاكة ولها قدرة اكبر على الانتشار.ومؤخرًا بدأت أعداد الإصابات بالتزايد، وتوفي طفلين متأثرين بإصابتهما بالفيروس المتحوروفي ذلك السياق تواصلت "الدستور" مع الدكتوره دلال عبد السميع طبيبة الأطفال والذي أوضحت سبب زيادة الوفيات عند الأطفال بكورونا. قالت الدكتورة دلال عبد السميع إن التحورات الجديدة في فيروس كورونا المستجد جعلته أكثر انتشارا من الموجة الأولى وبدأت عدواها تودي بحياة الأطفال، مشيرة إلى الطفلة "جوري" التي لم يتجاوز عمرها العام وتوفيت عقب إصابتها بفيروس كورونا مؤكدة أن الفيروس اكتسب تمحور جديد في خصائصه. وأوضحت "دلال" أن التحورات الجديدة في الفيروس جعلت سرعة انتشاره مضروبة في عشرة أضعاف عما سبق مؤكدة إذا زادت سرعة الانتشار سوف تزداد الإصابات وبالتالي سوف ترتفع الحالات الشديدة وبالتالي سيكون هناك زيادة في الوفيات وأفادت بأن حتى الأن الأطفال أقل عرضة في الإصابة ولكن هناك إصابات شديدة بالفيروس بين الأطفال وهناك حالات وفيات.