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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عروض وتبلوهات فنية أونلاين بالمنيا

الخميس 07/يناير/2021 - 05:18 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدمت فرقة قصر ثقافة المنيا للفنون الشعبية عرضا فنيا وتبلوهات غنائية راقصة من التراث منها "الالاتيه، السحجة، التنورة، التحطيب" تدريب الفنان سيد تونى، بجانب عرض فنى لفرقة كورال أطفال القصر وتقديم كوكتيل من الأغانى منها "حبايب مصر" للفنانة حلا عباس سعد، "خدو بالكو دى مصر" مع المايسترو الفنان عصام الشاذلى، كما قدم القصر ورشة فنية على مدار يومين وهى عبارة عن طباعة بالاستنسل لشجرة الكريسماس بمناسبة عيد الميلاد المجيد قدمتها الفنانة هالة المصرى، بالإضافة إلى قراءة قصة مع الأطفال بعنوان "الفيل الصغير" أداء الفنانة إيمان أبوستيت مشرفة مكتبة الطفل بالقصر.

وقدمت فرقة قصر ثقافة ملوى للفنون الشعبية عرضا فنيا وتبلوهات غنائية راقصة من التراث منها "السحجة، التحطيب، أمانة يا مراكبى، الشعبيات، والقصب" تدريب الفنان أسامة عبد الله، كما قدمت فرقة ملوى للموسيقى العربية عرضا فنيا وكوكتيل من الأغانى منها "يامسهرنى، أوعدك للفنان محمود وجيه"، بينما نظمت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية عن الاحتفال بعيد رأس السنة مع الفنان سليمان صالح.

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