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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يشيد بجهود الأمن في متابعة ارتداء المواطنين للكمامات

الخميس 07/يناير/2021 - 04:49 م
خالد شعيب
خالد شعيب
ياسمين شعيب
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أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود الأجهزة الأمنية بمطروح برئاسة اللواء عماد كدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح وجميع الأجهزة المعاونة على الجهود الأمنية المبذولة لتحقيق الأمن للمواطن بالشارع المطروحي والتعاون في الحفاظ على الصحة العامة وخاصة متابعة ارتداء المواطنين للكمامات بوسائل المواصلات العامة والخاصة والمنشآت لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد.

وتمكنت شرطة المرور والمرافق خلال متابعة التأكد من التزام ارتداء الكمامات من تحرير 442 محضر عدم ارتداء كمامات داخل وسائل المواصلات والمحال التجارية في الفترة من 3 إلى 7 يناير الجاري.

وكثفت مديرية أمن مطروح الجهود الأمنية خلال يومي 3 و4 يناير 2021 لتحقيق الأمن في الشارع المطروحي ولشعور المواطن بما يبذل من جهود أمنية مع تذليل العقبات من أجل تطبيق القانون، وفرض السيطرة الأمنية بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين وحمايتهم ومنع أي تجاوزات.

ونظمت مديرية أمن مطروح عددا من الحملات الأمنية لفرض السيطرة الأمنية وتحقيق الانضباط بالشارع المطروحي، أسفرت عن ضبط 20 قضية تموينية ما بين غلاء أسعار وعدم وجود شهادات صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.

وحرر قسم مرافق مطروح 13 محضر إشغال طريق وبائع متجول، ومخالفة نظافة بالإضافة إلى ضبط 580 مخالفة مرورية متنوعة من قبل إدارة مرور مطروح عن طريق الأكمنة المعدة على الطريق الدولي الساحلي والأكمنة المتحركة داخل المدن.

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