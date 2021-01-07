مقطورات القصب تهدد أرواح مواطني كوم أمبو.. والوحدة المحلية تتدخل (فيديو)

مع بدء الموسم الشتوى وبدء حصاد محصول قصب السكر الذي يعتبر من المحاصيل الرئيسية خلال هذا الموسم بمحافظة أسوان، ومن أبرز المراكز التي تحتوي على مساحات واسعة لزراعة هذا المحصول هي مركز كوم أمبو.وعلى الرغم أن موسم الحصاد يعد موسم الخير عند المزارعين، إلا أنه بشكل خاص يمثل موسم ''قصب السكر'' خطورة كبرى على الأهالي نظرًا لتنقل مقطورات القصب في الطرق الحيوية حتى مع ضيق الطرق، ومع حلول كل موسم تقع عدد من حوادث السير، منها ينتج إصابات إلى جانب انقلاب المقطورة في الطريق ما يؤدي لتعطيل الحركة المرورية.وترصد ''الدستور'' أزمة مقطورات نقل قصب السكر بطريق نصر النوبة في طريقها إلى كوم أمبو، بالإضافة إلى التكدس والازدحام الذي تسببه من عند طريق العباسية بكوم أمبو حتى مصنع السكر لتوصيل المزارعين، مما يشكل خطورة كبرى على حياة الأهالي والمارة بهذا الطريق.ولم يختلف الوضع كثيرًا خلال هذا الموسم الجديد لهذا العام بشأن محصول قصب السكر، حيث إن تكدس مقطورات قصب السكر بطريق نصر النوبة في اتجاه كوم أمبو طريق المزارعين إلى المصنع لتسليم محاصيل القصب وفق المواعيد المحددة، بجانب ازدحام وتكدس الطريق بمقطورات القصب المكونة نظرًا لانتظارهم موعد تسليم المحصول لها بطريق العباسية بكوم أمبو حتى مصنع السكر لتوصيل المزارعين، مما يشكل أزمة مرورية وخطورة كبرى على الأهالي وسائقي السيارات بمختلف أنواعها سوء السيرفيس لنقل الركاب أو غيرها من وسائل النقل.وقال يحيي إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، إنه بالتزامن مع بدء موسم القصب تم عقد عدة اجتماعات من منتصف شهر نوفمبر الماضي، وآخرها الأحد الماضي، مع كلًا من: النواب، ومسئولي المرور، ومسول الحركة داخل مصنع السكر، ومسئول الزراعات، بالإضافة إلى ممثلي من الجمعيات والإدارة الزراعية وممثل قسم البيئة في الوحدة ومصنع السكر، وذلك لمناقشة للوقوف على مشكلة خروج مقطورات قصب السكر على الشوارع الرئيسية قبل موعد تسليم المحصول.وأضاف لـ'' الدستور''، أنه تم التنبيه بعدم دخول مقطورات قصب السكر أو خروجها إلا بواسطة كارت وهو بمثابة تصريح دخول وخروج من المصنع، وأنه تم التنبيه بمنع خروج المقطورات وانتظارها على الشوارع الرئيسية تمامًا، وأنه تم تكليف رؤساء القرى بتحرير مخالفة لأي مقطورة تخالف هذا القرار وتخرج قبل موعدها عن طريق المرور، وبعدها يتم إبلاغ المصنع بذلك.واستكمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، أن المصنع قرر بعدم دخول أي مقطورة قصب سكر مخالفة، بناء على الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، وسيتم تفعيله خلال الوقت الحالي عن طريق الوحدة المحلية.